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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Koronavirüsle mücadelede, milletimizin yanındayız" paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirler ve ekonomik desteklerin yer aldığı paylaşımda bulundu.

25.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirler ve ekonomik desteklerin yer aldığı paylaşımda bulundu.
Erdoğan iletisinde, "İlk günden itibaren koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir milletiz, hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan paylaşımında, "Çalışma ve sosyal hayat", "Sağlık", "Sanayi", "Ticaret", "Maliye", "Bankacılık" başlıklarında alınan önlemlerin yer aldığı görsellere de yer verdi.
"Çalışma ve sosyal hayat" başlığında, "2 milyon dar gelirli aileye 100 lira nakit destek verilmesi, en düşük emekli aylığının 1500 liraya çıkarılması, asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanması, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına düzenli aktarılan kaynağın 180 milyon liraya çıkarılması, 80 yaş üstü vatandaşlar için periyodik takip programı açılması, emeklilere bayram ikramiyesinin nisanda verilmesi" maddeleri yer alırken, "Sağlık" alanındaki destekler şöyle sıralandı:
"Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay boyunca üst tavandan yapılacak. 32 bin yeni sağlık personeli istihdam edilecek. Kamu kurumlarının misafirhaneleri tüm sağlık personeli için kullanıma açılacak. 1 milyon hızlı tanı kiti kısa sürede kullanıma sunulacak. Sağlık personelleri toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanayi" başlığında ise Teknopark işletmelerinden 2 ay kira alınmayacağını, KOBİ'lerin KOSGEB ödemelerinin 30 Haziran'a erteleneceğini, yerli dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük ve maske üreten firmalara 6 milyon lira destek verileceğini anımsattı.
"Ticaret"te solunum cihazları ve tıbbi maskelerde ilave gümrük vergisinin kaldırıldığını belirten Erdoğan, etil alkol ithalatında gümrük vergisinin sıfırlandığını ve ihracatçılara stok finansman desteği verileceğini kaydetti.
Erdoğan "Maliye"de ise KDV beyanname verme ve ödeme sürelerinin ertelendiğini, belediyelerin 3 aylık vergi kesintilerinin yapılmayacağını, konaklama vergisinin kasım ayına kadar uygulanmayacağını, iç havayolu taşımacağılığında 3 ay boyunca KDV oranın yüzde 1'e indirildiğini, nakit akışı bozulan firmalara gerektiğinde ilave finansman desteği verileceğini, işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 'İş'e Devam Kredi Desteği"nin hayata geçirileceğini duyurdu.
"Bankacılık" alanında ise İşletme Finansman Desteğiyle 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli 25 bin lira limitli kredi imkanı sağlanacağını belirten Erdoğan, "3 ay ödemesiz 12 ay vadeli 25 bin lira limitli Esnaf Kart desteği verilecek. Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek. Personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti imkanı tanınacak." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Twitter, Türkiye, Güncel

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