Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak

Türkiye 'de koronavirüs salgını nedeniyle ölen ilk doktor olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter 'dan bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajını, daha önce kendisini bir tweette etiketleyen Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu'na hitaben yazdı.

"BABA HAK ETTİĞİ DEĞERİ VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Onur Taşcıoğlu, Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek, "Babam Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'na hak ettiği değeri verdiğiniz, adını sonsuza kadar yaşattığınız, üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttığınız, bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim" mesajını paylaştı.

"HATIRASI HEP YAŞAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Taşcıoğlu'nun mesajını yanıtlayarak, "Sevgili Onur; Kıymetli babanız Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu hocamız bugün gurur duyduğumuz, inşallah gelecekte de gurur duyacağımız tüm hekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

CEMİL TAŞÇIOĞLU'NUN ADI OKMEYDANI HASTANESİ'NE VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerinin açıkladığı basın toplantısından koronavirüsten ölen İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun adının Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verileceğini açıkladı.