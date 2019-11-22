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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan külliyede bir CHP'li ile görüştüğü iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li bir ismin Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gittiği iddialarıyla ilgili, " Güya ben, külliyede bir CHP'li görüşmüşüm. Ben. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler.

22.11.2019 15:29 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:34Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan külliyede bir CHP'li ile görüştüğü iddialarına yanıt
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li bir ismin Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gittiği iddialarıyla ilgili, " Güya ben, külliyede bir CHP'li görüşmüşüm. Ben. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. İspat ettin ettin, etmediğin takdirde CHP'nin genel başkanlığından bu yalancıdan kurtulsun ve çek git; ama yapamaz" dedi.

AK Parti İl Başkanlığında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li bir ismin Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gittiği iddialarına yanıt verdi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği konuşmasında iddialara şöyle yanıt verdi:

"Son günlerde bir şey tutturdu. Güya ben, külliyede bir CHP'li görüşmüşüm. Ben. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. 'Böyle bir görüşme olmadı' dediler ve bunu yapan gazeteci kayıp. Kendisi de diyor ki; 'Herhalde yanıldık falan.' Bay Kemal, senin hayatın yalan. Bak İzmir'den, milletvekili olduğun ilden sesleniyorum sana; eğer yiğitsen, ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum; acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat ettin ettin, etmediğin takdirde CHP'nin genel başkanlığından bu yalancıdan kurtulsun ve çek git; ama yapamaz. Bugüne kadar bunu ben çok söyledim. Hepsi birbirini bulmuş. O gazetenin köşe yazarı da buda. Bizim hayatımıza yalan girmedi; ama bunların hayatı yalan." - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, İzmir, Politika

Kaynak: İHA

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