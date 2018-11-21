Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurmaylarına: İstanbul'un İlçelerini Bana Bırakın

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak kulis yazdı. Acet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın " İstanbul'un ilçelerini bana bırakın" dediğini iddia etti.

'39 İLÇENİN ADAYLARI, İSTANBUL GENELİNİ ETKİLER'

Acet, "Erdoğan Bahçeli'ye neyi teklif edecek?" başlığıyla yayımlanan yazısında "39 ilçesinin önemli bir kısmı büyükşehir nüfusuna sahip olan bu megakentte ilçelerden çıkacak adayların İstanbul genelini etkileme potansiyeli yüksek" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

ERDOĞAN: BANA BIRAKIN

"O yüzden, 39 ilçenin her birinin 30 büyükşehir gibi muamele görmesi kaçınılmaz hale geliyor" diyen Acet, şöyle devam etti:

"Parti yönetiminin yaptığı toplantılardan birinde anket yapılması düşünülen yerler konuşulurken İstanbul'un ilçelerine sıra geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un ilçelerini bana bırakın" diyor. Bu cümle, her birinin durumunu yakından tanıyan Erdoğan'ın bu ilçelerle özel olarak çalışmakta olduğuna işaret ediyor."