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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kütahyalılara tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kütahya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle Belediye Başkanı Alim Işık'a tebrik mesajı gönderdi.

29.08.2019 21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kütahyalılara tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kütahya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle Belediye Başkanı Alim Işık'a tebrik mesajı gönderdi.

Mesajında Kütahya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle vatandaşlara tebriklerini ileten Erdoğan, "İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Kütahya'nın bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.(EFE-) - KÜTAHYA

Recep Tayyip Erdoğan, Alim Işık, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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