- Cumhurbaşkanı Erdoğan
'dan, "Kütüphaneler Haftası" paylaşımı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 'Kütüphaneler Haftası'nı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı. Resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan, "İnsan, hayal ettiği müddetçe insandır. Çocuklar, sizin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun. Kütüphaneler Haftamız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile 'Kütüphaneler Haftası'nı kutladı. Erdoğan resmi twitter hesabından paylaştığı videonun üzerine şu notu düştü: "İnsan, hayal ettiği müddetçe insandır. Çocuklar, sizin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun.
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Kaynak: İHA