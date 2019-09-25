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Cumhurbaşkanı erdoğan'dan kuveyt emiri'ne geçmiş olsun telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla New York'ta bir hastanede tedavi gören Kuveyt Emiri Şeyh el Sabah'ı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

25.09.2019 03:19Cumhurbaşkanı erdoğan'dan kuveyt emiri'ne geçmiş olsun telefonu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla New York'ta bir hastanede tedavi gören Kuveyt Emiri Şeyh el Sabah'ı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt Emiri Şeyh el Sabah'ı geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği aktarıldı. Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı da belirtildi.

Sabah'ın New York'ta bir hastanede tedavisi devam ediyor.



Recep Tayyip Erdoğan, Şeh Sabah, Sabah, Politika

Kaynak: DHA

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