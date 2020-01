Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin daha önceki mücadelelerine kulp takanlar şimdi de Akdeniz 'deki hamlelerimizi itibarsız hale getirmenin gayreti içindeler. Türk askerinin çöllere gönderilmesinden, ülkemizin bataklığa saplanmasından söz edenlerin kendi zihinleri çölleşmiş, kendi gönülleri bataklık haline dönüşmüştür" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katıldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile kurumunun milli varlığın belkemiği olduğunu ifade etti. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmanın yolunun aile kurumunu sağlam bir şekilde ayakta tutmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Aksi takdirde tıpkı omurgası çökmüş bedenin felç olması gibi aile kurumu dağılmış bir toplumun da yerle yeksan olması kaçınılmaz. Bugün batı toplumlarını bekleyen en büyük tehdit budur. Batı çöküyor. Niye? Aile diye bir kavram buralarda kalmamış. Aile kurumu dağıldığında nüfusta azalmaya başlıyor. Niye ben en az 3 çocuk diyorum. Bunu dememin sebebi, güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Güçlü aileler kuracağız ki güçlü millet olalım. Yıllarca maalesef doğum noktasında kısırlaştırma politikası güttüler. Niye? Türkiye'nin nüfusu azalsın diye. Nüfusumuz çoğalmalı ki biz ekonomi tahsili gördük, ekonominin belkemiği insandır. İnsan varsa güçlüsünüz. İnsan varsa emek var, sermaye var, para var, üretim var, tüketim var. İnsan yoksa bunların hiçbiri yok. Aile kurumu dağıldığında nüfusta azalmaya başlıyor. Sadece bireylerin ve onların hayat biçimlerinin hakim olduğu bir yerde çocuğa yer bulunamıyor. Bu yüzden pek çok batı toplumu bir süre sonra yeryüzünden silinme riskiyle karşı karşıya. Türkiye de henüz bu derecede değilse bile aynı tehditle yüzleşmeye başlamıştır" diye konuştu.Gençlerin evlilik yaşının giderek yukarı doğru çıktığını, genç yaşta evlenilmediğini söyleyen Erdoğan, "Çoğu 30'u aşkın evleniyor veya çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu? Hiç evlenmeyenlerin sayısı da artıyor. Evlilik dışı hayat biçimi medya aracılığıyla meşrulaştırılmaya, daha da vahimi özendirilmeye çalışılıyor. Televizyonların birçoğunda bunun kampanyası yapılıyor. Aman bunlara dikkat edelim. Aile kurumunu kökünden kurutmayı amaçlayan sembollerin önü bilinçli bir şekilde açılırken, aile kurumuna sahip çıkan davranışlar küçümseniyor. Bu büyük tehlikeye hep birlikte karşı koymalıyız. Ailemizin içinde yer aldığı değerlerimize sahip çıkmanın bizi küçülten değil, yücelten bir tercih olduğunu gençlerimize göstermeliyiz. Nikah dışı evlilik bizim değerlerimizde yok. Buna bir defa hep birlikte tavır koymamız lazım. Yeni nesil okumaktan ve duymaktan ziyade gözlemden etkileniyor. Bir başka ifade ile bizler ne kadar örnek bir aile hayatı ortaya koyarsak, çocuklarımız da kendileri için benzer bir gelecek tasavvur eder" ifadelerini kullandı.Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere sıkıntı yaşanılan pek çok sorunun çözümünün aile kurumunun güçlendirilmesinden geçtiğine dikkat çeken Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Geçenlerde bir olay daha yaşadık. Bir namussuz, bir alçak meşru olmayan bir yaşamla, maalesef bir kıza, onunla beraber yaşıyor neyse asit veya kezzap yüzüne atıyor ve tabii bir göz gidiyor. Ben soruşturuyorum, bana verilen cevap şu; kanunun diyorlar en yüksek oranı bu. Ben de diyorum ki, arkadaşlar siz niye kanun diyerek bize böyle bir cevap yolunu buluyorsunuz. Ben kanundan bahsetmiyorum, ben haktan bahsediyorum, hukuktan bahsediyorum, adaletten bahsediyorum. Siz burada hakkı, hukuku, adaleti arayacaksınız. Böyle bir olay kendi kızının başına gelmiş olsa orada bu olayı nasıl değerlendirirsin. Kanunlara mı bakacaksın yoksa böyle bir hak, adalet olur mu buna mı bakacaksın. Buradan tüm yargı dünyasına sesleniyorum, bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınızın sesine lütfen kulak verin. Adaletin tecellisini hakta hukukta arayın. Her zaman söylüyorum, benim yolum kanun yolu değil, hukuk yoludur. Hukuk eşittir kanun değildir."Türkiye'de kadına şiddet olgusu bahane edilerek aile kurumuna saldıran bir zihniyetin peydah olduğunu sözlerine ekleyen Erdoğan, "Vicdan yok, acıma hissi söz konusu değil ama mücadelemizi gerek İçişleri Bakanlığı, gerek yargı vermeye devam edeceğiz ve bu zihniyetin amacı kadını korumak değil, aileyi dağıtmaktır. Bunun için toplumun önüne hakikatle ilgili olmayan bir dehşet tablosu koymaya çalışıyorlar. Mesela Türkiye'deki kadın cinayeti vakaları Avrupa ülkelerinin yarısı, dünya ortalamasının 3'te 1'i kadardır. Buna rağmen ülkemizi adeta her köşesinde her an kadınların katledildiği bir yer gibi gösterme çabalarına rastlıyoruz. Bu tür gayretler asla iyi niyetli değildir. Kadına fiziken veya ruhen şiddet uygulayanın, hele hele hayatına kastedenin karşısına ilk önce biz çıkarız, biz. Anne olan, eş olan, kız evlat olan, hepsinden önemlisi insanın yarısı olan kadına yönelik her türlü ayrımcı davranışa ve şiddete eyvallah etmedik, etmeyiz. İnsani duyarlılıkların sinsi bir şekilde istismarıyla aile kurumunun içinin boşaltılmasına ve çökertilmesine asla izin vermeyeceğiz. Eğitimden medyaya kadar her alanda seferberlik ruhuyla aileye sahip çıkacak bir anlayışla çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu günümüz ve geleceğimiz için aile kurumunun yaşatılmasını ve güçlendirilmesini sağlamayı en az güvenlik ve ekonomi kadar önemli görüyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yıllarda yaşanılanların gelecek bir asrı belirleyecek önemde olması sebebiyle yeni bir tarihi dönüm noktası olduğunu kaydederek, "Bu süreci güçlü bir şekilde geride bırakır, 2023 hedeflerimize ulaşırsak, gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir Türkiye emanet etme imkanını bulacağız. Bu doğrultuda çok önemli mesafe katettik. Öncelikle ülkemizi terör örgütleri aracılığıyla içeriden çökertme çabalarını boşa çıkardık. Bugün hala Gezi olaylarına 'halk hareketi', 17-25 darbe girişimine 'hukuku uygulama çabası', çukur eylemlerine 'sıradan asayiş olayı', 15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro' diyenler çıkabiliyor. Bunlar ya olup bitenlerden hiçbir ders çıkartmamış olanlardır ya da zaten projenin bir parçasıdır. Ardından bir terör koridoru ile güney sınırlarımızı kuşatma girişimi ile karşı karşıya kaldık. Gerçekleştirdiğimiz ve başarıyla sonuçlandırdığımız harekatlarla bu terör koridorunu da paramparça ettik. Akdeniz'de ülkemizi kendi sahillerine hapsetmeye yönelik bir senaryoyu hayata geçirmeye çalıştılar. Önce KKTC ile ardından da Libya ile yaptığımız anlaşmalarla bu oyunu da bozduk. Ülkemizin ve milletimizin daha önceki mücadelelerine kulp takanlar şimdi de Akdeniz'deki hamlelerimizi itibarsız hale getirmenin gayreti içindeler. Türk askerinin çöllere gönderilmesinden, ülkemizin bataklığa saplanmasından söz edenlerin kendi zihinleri çölleşmiş, kendi gönülleri bataklık haline dönüşmüştür. Gazi Mustafa Kemal'in Libya Trablusgarp'ta ne işi vardı dedim. Niye, çünkü oraya Türkün gitmesi gerekiyordu da Gazi Mustafa Kemal onun için askerimizi aldı ve Trablusgarp'a çıktı ve orada yaralandı da. Hani sürekli söylenir ya, Gazi Mustafa Kemal'in şehla olan gözü. O yaradılıştan değildi, şarapnel parçasının gözüne sıçramasındandı. Bunlardan bihaber olanlar kurusıkı atıyorlar. Şu anda bizler de ecdadımızın da oralarda tarih yazdığı bu yerlerde sadece adaletsizliği, zulmü gidermek için varız ve davet üzerine oradayız. Türkiye, Irak'ta, Suriye'de, Akdeniz'de kendi hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunmaya devam edecektir. Ülkemizin güvenliğinin ve geleceğinin kendi sınırlarımızda değil çok daha ötesinde başladığı gerçeğini anlayamayan kifayetsiz muhterislere en güzel cevabı milletimiz verecektir. Kendi halkının güvenliğini sağlayamayanların acı hali ortadayken ısrarla Türkiye'yi üzerinde oynanan senaryolara teslim olmaya davet eden çarpık zihniyet iflas etmeye mahkumdur. Tüm kurumlarımızı tam bir iş birliği halinde çalıştırarak ülkemizi hedeflerine doğru adım adım yaklaştırıyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.Engelli kamu çalışanı Büşra Aydar'ın okuduğu serebral palsi hastası olan doğmamış bir çocuğun annesine yazdığı "Annem" adlı şiiri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandırırken, Büşra Aydar kendisine ait şiir kitaplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti. Türkiye'nin yedi bölgesinden gelen engelli ve devlet korumasındaki sporcu gençler, 81 il toprağından oluşan Türkiye haritasını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiler.(İlker Turak - Derya Yetim - Ömer Çetin/İHA)