Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü

Türkiye ve Rusya'nın Libya 'daki taraflara 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılması çağrısını darbeci lider Halife Hafter, reddetmişti Ulusal Mutabakat Hükümeti ise çağrıyı memnuniyetle karşılamıştı. Darbeci Hafter'in ateşkes çağrısına olumsuz yanıt vermesinin ardından Libya'daki krizin çözülmesi için diplomatik temaslar yoğunlaştı.

ERDOĞAN, PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Kremlin'in sitesinde yer alan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü. Liderler, Libya'daki durumu ele aldı ve Libya krizinin çözümüne katkıda bulunmaya yönelik ortak isteklerini yineledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Liderlerin 8 Ocak'ta İstanbul'da yaptıkları görüşmede varılan Rus-Türk anlaşmalar temelinde Libya'daki durumla ilgili görüş alışverişine devam edildi. Rusya ve Türkiye'nin Libya ihtilafının siyasi çözüm sürecini ilerletmek için kapsamlı yardım sağlamaya yönelik istekleri teyit edildi" ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN YARIN El SARRAC İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı El Sarrac ile İstanbul'da görüşecek.

LİBYA'DA SON DURUM

Libya'da Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011'de başlayan iç savaş hala sürüyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) siyasi çözüm çabaları da bugüne kadar başarıya ulaşmış değil.

İki farklı hükümet tarafından yönetilen ve coğrafi olarak da üçe bölünmüş durumda. Libya'nın Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti; doğu kesimlerini ise Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı gruplar kontrol ediyor. Libya'nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü de yerel aşiretlerin elinde.