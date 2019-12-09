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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Karşımızda susuyor (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında yaptığı konuşmada "Son NATO zirvesinde halen Fransa lideri çıkıp İslami terörden bahsediyor.

09.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:51Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Karşımızda susuyor (1)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip  Erdoğan, 'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında yaptığı konuşmada "Son NATO zirvesinde halen lideri çıkıp İslami terörden bahsediyor. Karşımızda susuyor, son NATO zirvesinde yine aynı ifadeleri kullanıyor" dedi.

Toplantıda konuşan Erdoğan, Fransa Emmanuel Macron'un sözleri ile ilgili olarak, "Her biri proje ürünü olan dinimizin adını istismar eden terör örgütleri zulümlerin bahanesi olarak görülüyor. Son NATO zirvesinde halen Fransa lideri çıkıp İslami terörden bahsediyor. İslam kelime anlamı itibarıyla barış kelimesinden türemiştir. Siz İslami terör ifadesiyle barışla terörü nasıl bir araya getiriyorsunuz? Karşımızda susuyor, son NATO zirvesinde yine aynı ifadeleri kullanıyor. Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste" dedi.


- İstanbul

Cumhurbaşkanı, İstanbul, Fransa, Güncel

Kaynak: DHA

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