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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

08.09.2019 20:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya Büyükşehir Belediyesine ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Toplu açılış töreni sonrası Malatya Valiliğini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Girişte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Gerçekleştirilen ziyaretin anısına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tarihteki ilk kılıç Arslantepe çini tabak ile kayısı takdim etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan daha sonra Büyükşehir Belediyesinde, Erdoğan onuruna akşam yemeği verdi.

Ziyarete Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da katıldı - MALATYA

Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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