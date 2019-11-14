Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine gittiği Washington'da kritik temaslarına başladı. Erdoğan ile Trump Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki lider arasındaki toplantı 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşme sonrası yapılan basın toplantısında Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektuplarla ilgili soru da soruldu. Erdoğan Trump'ın mektuplarını kendisine iade ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine gittiği Washington'da kritik temaslarına başladı. Erdoğan ile Trump Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki lider arasındaki toplantı 1 saat 15 dakika sürdü.

"ABD İLE YENİ SAYFA AÇMAYA KARARLIYIZ"

Ortak basın toplantısında Trump'tan sonra söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkilerde yeni bir sayfa açmakta kararlı olduklarını söyledi.

Erdoğan, Temsilciler Meclisi'nde alınan "Ermeni Soykırımı" kararını eleştirerek duydukları rahatsızlığı Başkan Trump'a aktardığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, IŞİD'le mücadelede yakalanan şüphelilere ilişkin son sayılarını paylaşarak, kaynak ülkelerin yabancı savaşçıları geri alması gerektiğini kaydetti. Erdoğan Suriyeli mültecilere 40 milyar dolar harcandığını ancak AB'nin sadece 3 milyar euroyu Türk Sivil Toplum Kuruluşlarına aktardığını vurguladı.

ABD'YE FETÖ ELEŞTİRİSİ

Erdoğan basın toplantısında ayrıca, "FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki talebimizi ve beklentilerimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

"MEKTUPLARI TRUMP'A TEKRAR TAKDİM ETTİM"

Basın toplantısı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Trump'ın mektuplarıyla ilgili soruya "Mektupları Trump'a tekrar takdim ettim. Bir teröristi muhatap alması beni üzdü." dedi.

ERDOĞAN "İADE EDECEĞİM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Trump'ın göndediği mektuplarla ilgili, "Elimizde malum mektup var. Bu mektubu ben Sayın Trump'a takdim edeceğim" demişti.

TRUMP MEKTUBUNDA NE YAZDI?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı, 9 Ekim 2019 tarihini taşıyan skandal mektubu ortaya çıktı. Trump, mektubunda Erdoğan'ın, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki terörist Ferhat Abdi Şahin ile müzakere etmesini istiyor.

Trump'ın mektubunun tam metni şöyle;

Sayın Cumhurbaşkanı,

Hadi iyi bir anlaşma yapmaya çalışalım. Siz binlerce kişinin öldürülmesinin sorumlusu olmak istemezsiniz, ben de Türk ekonomisini yok etmek istemem-ki yaparım. Bu konuda yapabileceklerimin küçük bir örneğini Rahip Brunson'da ortaya koymuştum.

"GENERAL MAZLUM TAVİZ VERMEYE RAZI"

Sizin sorunlarınızı çözmek için çok çalışıyorum. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. İyi bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum (Şahin Cilo adlı PKK'lı) sizinle müzakere etmek istiyor geçmişte yapamayacağı pek çok tavizi vermeye razı. Yeni elime geçen, bana hitaben yazdığı mektubu ekte size gönderiyorum