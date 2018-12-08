Erdoğan'ın Makam Aracında Yaptığı Telefon Görüşmesi Sosyal Medyayı Salladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine iletilen bir mektubu okuduktan sonra makam aracından telefon ederek sorunla ilgili bilgi aldı. Erdoğan'ın bu görüşmesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından tarafından Twitter hesabından paylaşıldı.

MAKAM ARACIYLA İLERLERKEN MEKTUBUN SAHİBİYLE TELEFONLA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine verilen mektuplarla yakından ilgileniyor. Erdoğan o mektuplardan birini makam aracıyla ilerlerken ilgilendi. Erdoğan, mektubu yazan kişiye arayarak son durum hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısındaki kişiye, verilen 2 mektubu da okuduğunu belirtiyor. Aylin adlı kişiyle konuşan Erdoğan'ın "burs" hakkında bilgi aldığı duyuluyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine mektup yazan üniversite öğrencisiyle yaptığı telefon görüşmesini "Bir güzel adam Recep Tayyip Erdoğan" yazarak Twitter hesabından, paylaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un paylaştığı video sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

"BU OFLULAR BİR ALEM, DİNLE BENİ"

Telefon görüşmesinde Erdoğan'ın telefonda öğrenciye "Ya bu Oflular bir âlem, dinle beni" diye takılması dikkat çekti.