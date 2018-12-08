08 Aralık 2018, 12:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mektup' Telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kendisine iletilen bir mektubu okuduktan sonra makam aracından telefon ederek sorunla ilgili bilgi aldı.

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kendisine iletilen bir mektubu okuduktan sonra makam aracından telefon ederek sorunla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisine verilen mektuplarla yakından ilgileniyor. Erdoğan o mektuplardan birini makam aracıyla ilerlerken ilgilendi. Erdoğan, mektubu yazan kişiye arayarak son durum hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısındaki kişiye, verilen 2 mektubu da okuduğunu belirtiyor. Aylin adlı kişiyle konuşan Erdoğan'ın "burs" hakkında bilgi aldığı duyuluyor. DHA,İstanbul,Recep Tayyip Erdoğan
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:45