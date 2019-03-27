Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan Paylaştı: Yarın Sürpriz Bir Programımız Olacak!

Yerel seçime sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim mitinglerini sürdürüyor. İl il gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçmene sosyal medyadan seslenmeyi de ihmal etmiyor.

MERAK UYANDIRAN PAYLAŞIM

Son olarak Twitter hesabından merak uyandıran bir paylaşım yapan Erdoğan, "Yarın sadece sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek sürpriz bir programımız olacak. 28 Mart Perşembe, saat 12'de Twitter, Facebook ve Instagram'da buluşalım." dedi. Erdoğan'ın bu paylaşımı takipçileri arasında merak uyandırdı.