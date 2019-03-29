Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e: "İstikametini Kaybettin Hani Yerliydin, Hani Milliydin"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Maltepe'de yaptığı konuşmasında; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki göstererek, "İstikametini kaybettin hani yerliydin, hani milliydin" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Maltepe'de düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Cumhur İttifakı Maltepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykan da mitinge katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maltepe'nin aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Han'ın son nefesini verdiği yer olduğunu söyleyerek, "Maltepe artık Maltepe'mizi sömürenlerden inşallah bu seçimde kurtulacak. Fatih'in emanetini bu ilçemiz tarihi bir kararın arefesinde. Bu seçimler elbete mahalli idari seçimleri. Bay Kemal ekonomiden bahsediyor. Belediye başkanı ekonomiyi mi yönetecek. O kendi kasasını yönetsin. Biz Türkiye ekonomisini yönetiyoruz. Defterleri bizde ne durumda olduklarını biliyoruz. Ağlanacak halleri var. Yedi düvel saldırdı ekonomimizi çökertemediler. Allah'ın izni ile kur, faiz, enflasyon çökertemez. Biz bu işin başında oldukça bunlara prim vermeyiz" dedi.CHP'nin tanımının; çöp, çukur, çamur olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir tanımı daha var. Yolsuzluk, yokluk ve yasaklar. Tarih boyunca bunu yapmışlar. Öyle ittifaklar kuruldu, öyle pazarlıklar yapıldı ki Pazar günkü seçim sonuçları çok anlamlı bir yere geldi. Bayan Meral, 'Mehmetçikler içeride' diyor. Senin Mehmet onlar ise yanmışız biz. Senin Mehmetçik dediklerin gerçek Mehmetçiklerin üzerine tanklarla yürüdü. Gerçek Mehmetçiklere laf söyletmeyiz biz. Senin Mehmetçik dediklerin devletin F-16'larıyla vatandaşlara bombalar yağdırdı. Özel Kuvvetlere bombalar yağdırdı. İstikametini kaybettin. Hani yerliydin hani milliydin" dedi.Kandil'de PKK terör örgütünün lider kadrosundan teröristlerin vurulmasıyla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen gün örgütün lider kadrolarını vurduk Kandil'de. Bay Kemal çok rahatsız olmuştur. Yanındaki kahrolmuştur. İnadına vurmaya devam edeceğiz. Pazar günü bir beka meselesidir" diye konuştu.AK Parti'lilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırgınlık, dargınlık, şu bu değil. AK Parti tabanına sesleniyorum. Burada taviz vermememiz lazım. MHP'li kardeşlerim dargınlık, küskünlük böyle bir şey olmaz. Bir oy kaybı olmaması lazım. Bizim ittifakımız pazara kadar değil mezara kadar" ifadelerini kullandı.Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların derdi ülkemizi bölmek. Bizim 780 bin kilometrekarelik vatan topraklarını bölemeyeceksiniz. Çok mu seviyorsun. Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var al yanına sevicilerini de defol oraya git. Bunlar iyi günleriniz hesabını ağır ödeyeceksiniz" şeklinde konuştu.CHP yönetimine de tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP yönetimine soruyorum. Bu partiyle birlikte olmaktan utanıyorsun, niye ittifak kuruyorsun. Belediye başkan adaylarının ve meclis üyelerinin bir kısmının listesi bu parti üzerinden size Kandil'den mi gönderildi. Söylemezseniz bunları çıkıp ilan edeceğiz" dedi. - İSTANBUL