Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e Tepki

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de yaptığı konuşmadan dolayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki göstererek, "Avukatlarımla hemen hakkında suç duyurusunda bulundum" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi. Mardin'e övgüler ile söze başlayan Erdoğan, "İklimi, insanı gönlü sıcak Mardin, mimarisine dünyanın hayran olduğu Mardin. İstiklal Harbindeki dik duruşu ile memleketi çiğnetmeyen Mardin. Bütün kavimlerin, dinlerin, inançların desenlerin birlikte yaşadığı bu şehrin bizim gönlümüzde ayrı bir yeri vardır. Bir yılda üç defa Mardin'e geldim. Biz Mardin'i aşkla seviyoruz. Onun için her fırsatta yare koşar gibi size koşuyoruz. Bu şehirdeki her bir eseren bize ve tüm dünyaya verdiği mesaj başkadır. Gelin Mardin'in bu muhteşem geçmişini parlak bir gelecekle buluşturalım. Gelin Mardin'i maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı haline getirelim. 31 Martta istikrarımıza istikbalimize göz dikenlere dersini veriyor musun? Mardin 31 Marta milli iradeye sahip çıkıyor musun? Mardin 31 Martta tevazu samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz? Mardin 31 Martta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz? 31 Martta büyükşehir ve ilçelerde belediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz?" diye konuştu."MARDİN'E 28 KATRİLYONLUK YATIRIM YAPTIK" Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin iktidar olduğu dönemde sürekli olarak Mardin'e önemli hizmetler yapıldığını söyledi. Erdoğan, "Biz Mardin'i sadece çok sevmekle kalmadık aynı zamanda Mardin'e aşkla hizmet ettik. Son 17 yılda Mardin'e 28 katrilyonluk yatırım yaptık. Hizmetler terörle olmuyor, teröristlerin destek verdiği HDP ile bu hizmetler olmuyor. Kayyuma devrettikten sonra şu Mardin'in çevresi nasıl değiştiği görüyorsunuz değil mi? Benim Mardinli kardeşlerime bu hizmetler yakışır. Terör örgütünün desteklemiş olduğu HDP'li belediyeler çukur kazdılar çukur. İş makineleri ile kanal açtılar kanal benim vatandaşıma hayatı zehir ettiler yaşam hakkını elinden aldılar. Çukur eylemleri esnasında Nusaybin, Dargeçit, Derik'te 240 kilometre tahrip edilmiş cadde ve sokakları biz yaptık. Terör örgütünün enkaza çevirdiği yerleri biz yaptık. Güney hızlı tren yolu olarak Şanlıurfa'dan Mardin ve Habur'u bağlayacağız ve bunu Diyarbakır ile de bağlayacağız. Diyarbakır Mazıdağı demiryolunu bu yıl başlatıyoruz. Mardin havalimanına 3 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal yaptık. Dicle Nehri üzerindeki Ilısu Barajını 8.5 milyon maliyette onu da yapıyoruz. Milli ekonomiyi yıllık 1.5 milyon lira katkı sağlayacaktır. Yüzde 98 fiziki gerçekleştirilen bu barajda inşallah 10 Haziran'da su tutulmaya başlanacaktır. Mardinli çiftçilere 2,2 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik" ifadelerini kullandı."TERÖRÜN OLDUĞU YERE NE TURİST NE DE YATIRIM GELİR" Mardin'i terörden arındırdıklarını ve yakalanan huzur iklimi ile birlikte turist akını yaşandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl 332 bin yerli ve yabancı turist konakladı. Terör ortadan kalkınca turist geliyor. Daha fazla gelecek. Turistin gelmesi buradaki esnafın para kazanmasının artması demek. Huzur oldukça Mardin turistlerle dolup taşacak. Mardin'in bacasız sanayi dediğimiz turizmden hak ettiği kazancı alması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Yeter ki bu terör örgütünü şehrimize yaklaştırmayalım. Çünkü terörün olduğu yere ne turist gelir ne yatırımcı gelir. Onların derdi sizin derdiniz olmadığı için yıllarca bunu yapmadılar. Biz Corç, Hanz neyi kullanıyorsa vatandaşımız buna layık onu kullanacak diyoruz. Önümüzdeki dönemde Mardin'i daha büyük hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu."TERÖRİSTLER EN BÜYÜK ZARARI KÜRT KARDEŞLERİMİZE VERDİ" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın en büyük zararı Kürtlere verdiğini söyledi. Erdoğan, "Ülkemizde 1984 yılından beri eylemler gerçekleştiren bir BTÖ var. Bunlar bu güne kadar en başta Kürt kardeşlerimiz olmak üzere sadece ülkemize ve milletimize zarar vermiş nice evlere ateş düşürmüş, silahlarını öğretmenlerimize, sağlık görevlilerimize, yol yapan işçilerimize, çiftçimize çevirerek savunmasız insanları hedef almıştır. Asker, polis, korucumuzun karşısında tutunamayanlar silahsız vatandaşlara silahlarını çevirmiştir. Bu örgütün bölgemizde kimsenin hakkını savunma derdi olmamıştır. Şimdi bir yalan uydurdular ben güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan etmişim. Artık baktılar hiçbir şey tutmuyor bu yalana başvurdular" dedi."MERAL HANIM HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP vekillerine de göndermede bulundu. Erdoğan, "Meral Hanım da dün Denizli'de benim Denizlili kardeşlerime terörist dediğimden bahsediyor. Utan utan sen ne terbiyeden mahrumsun. Avukatlarımla hemen hakkında suç duyurusunda bulundum" diye konuştu."BENİM ÜLKEMDE KÜRDİSTAN DİYE BİR BÖLGE YOK" Erdoğan halka seslenirken HDP vekillerinin yaptığı konuşmalardan bazılarını da vatandaşlara dinletti. Sinevizyonda vatandaşlara HDP vekillerinin konuşmasını aktaran Erdoğan, "Bu teröristleri savunanlar ne diyor, 'Kürdistan'da oyları HDP'ye vereceksiniz batıda da Ak Pati ve MHP'yi yok edeceksiniz' diyor bunu söyleyen HDP eş başkanı. Soruyorum size Türkiye'de Küdistan diye bir bölge var mı? Bu adam çok meraklıysa Kuzey ırakta Kürdistan var, buyursun oraya gitsin. Ama benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok. Bu bölücülüktür. Kadın diyor ki bizim arkamızda YPG, PYD, PKK var. Bu şimdi terörist değil mi? Bizim arkamızda ise Mardinli var. Bizim arkamızda Allahımız var., Allahımız. Bunları söyleyenlerin terörist olduğunu söylüyorum. Cudi, Gabar, Tendürek'te bunları inlerine gömdük mü, benim için Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle sizler benim kardeşimsiniz. Ben hiçbir ayrım yapmaksızın yaradılanı yaradandan dolayı seviyorum. İnşallah 31 Mart bunların sonu olacak. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. İşte bütün anahtar burada. Bölünmek yok ve bunu başaracağız. 31 Mart akşamı buradan müjdeyi bekliyoruz" dedi.(Beril Solmuşgül - İsmail Aydoğan - Bilal Bedir/İHA)