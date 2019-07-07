Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'da Başbakanlık seçimlerini önde tamamlayan Kiriakos Miçotakis'i telefonla arayarak tebrik etti.

HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'daki Başbakanlık seçiminin galibi Kiriakos Miçotakis ile telefonda görüştü. Miçotakis'i tebrik eden Erdoğan, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.

KİRYAKOS MİÇOTAKİS KİMDİR?

Bu seçimleri kazanacağına inanılan YDP lideri Kiryakos Miçotakis, siyasi bir aileden geliyor. 1968'de Atina'da doğan Mitsotakis, Harvard Üniversitesi Sosyal Bilimler fakültesi mezunu. 2004'te ilk kez YDP'den milletvekili seçildi. 2016'da da partisinin lideri seçildi.

Kiryakos Miçotakis, 1989-92 yılları arasında Başbakanlık yapan Konstantin Miçotakis'in oğlu, eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni'nin de kardeşi, son yerel seçimlerde büyük bir oy çoğunluğu ile Atina Belediye Başkanı seçilen Kostas Bakoyanni'nin de dayısı.