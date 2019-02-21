Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı Gafı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler kapsamında Manisa'da seçmenlere seslendi. Konuşmasında Millet İttifakı'na yüklenen Erdoğan, "Zillet ittifakına destek vereceğiz" diyecekken son anda durdu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

MİLLET İTTİFAKI GAFI

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek istedi. Adayları için oy isteyen Erdoğan, "Zillet ittifakına ve illet ittifakına da gereken desteğ..." dedi. Hatasını fark eden Erdoğan, "Gereken dersi veriyor muyuz?" diye konuştu.

"2,5 KATRİLYON TL DESTEK SAĞLADIK"

"Manisa'da Cumhur İttifakı'nın adayını hiçbir tereddüde düşmeden destekleyeceğiz. 31 Mart'ta zillet ittifakına gereken dersi veriyor muyuz? Şehirlerimizdeki ihtiyaç sahiplerine 2,5 katrilyon TL destek sağladık. Halkımdan ekranları başında bizi destekleyen vatandaşlarımızdan destek bekliyorum."

KAÇAK BİNALARA

"Kartal'da bir olay yaşadık, 21 vatandaşımızı kaybettik. Karabağlar'da İstanbul'un benzeri şeyleri İzmir'de olabilir. Aynı şey Bergama, Bornova'da olabilir. Yazıktır, günahtır. İş işten geçtikten sonra bağırmanın ağlamanın faydası var mı? Kaçak yapılardan her türlü tedbiri aldık. Bu tür kaçak yapılardan çıkın dedi bakanlık.Kiranızı da biz vereceğiz. Yerleşin biz de oraları yıkalım, TOKİ olarak süratle sağlam güvenilir binaları yapalım. Ben dikey mimariye karşıyım. yatay mimariyle zemin artı 4 veya 5 kat binalarla bu işi yapalım. Sağlam yapalım oralara da vatandaşlarımızı yerleştirelim."