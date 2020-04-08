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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verenlere teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki farklı dinlerin temsilcilerine Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri destek için teşekkür etti.

08.04.2020 23:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 'deki farklı dinlerin temsilcilerine Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri destek için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul- Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Türk Yahudi Toplumu Başkanı Erol Kohen'i telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, farklı dinlerin temsilcilerine Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri destek için teşekkür etti - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Türkiye, Ankara, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenlere teşekkür - Haberler

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