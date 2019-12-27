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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 83. yılında Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u andı.

27.12.2019 23:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 83. yılında Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, "Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal." notuyla paylaşımda bulundu.
Paylaşımında Türk bayrağı üzerinde Mehmet Akif Ersoy'un fotoğrafına yer veren Erdoğan, "Ebediyete irtihalinin 83. yılında Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u hürmet, rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nı okuduğu da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin "Vefatının 83. seneidevriyesinde İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle anıyoruz." paylaşımını Twitter hesabından retweetledi.
Paylaşımda, Erdoğan'ın İstikal Marşı'nı okuduğu ve AK Partili belediyelerin İstiklal Marşı'nın dizelerini tek tek paylaştıkları görsellerden oluşan videoya da yer verildi.
Videonun sonunda Türk bayrağı gösterildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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