Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a kutlama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası maçında Arnavutluk'u mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

12.10.2019 00:28Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a kutlama
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası maçında Arnavutluk'u mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye'yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Erdoğan ayrıca, A Millilerin Fransa ile yapacağı mücadele için, "Fransa karşısında ve #Euro2020Yolunda başarılar Milli Takım!" ifadelerine yer verdi.

Arnavutluk, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:06 Bakan Kurum: "Terör örgütlerine bugüne kadar ne cevap verdiysek aynı cevabı vereceğiz"
02:00 Bakan Soylu'dan İHA muhabirlerine geçmiş olsun telefonu
02:03 Spor arnavutluk galibiyeti sonrası emre, merih ve burak'tan açıklamalar
01:50 Biga'da otomobilin çarptığı 3 kişi hayatını kaybetti
01:49 Yolun karşısına geçmeye çalışırken üç aracın çarptığı yaşlı adam, öldü
01:48 Bisikletiyle gezmeye çıkan mehmet çınar, ölü bulundu
01:47 Cumhurbaşkanı erdoğan bize sağdan soldan şu anda tehditler geliyor - 2
12.10.2019 02:09:40