Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millilere tebrik telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk
'u 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı oyuncularını tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki karşılaşmada Arnavutluk'u 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla telefonla görüştü.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular soyunma odasındayken gerçekleşen görüşmede tebriklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, galibiyeti getiren golün ardından futbolcuların kahraman Mehmetçiğe selam göndermelerini de anlamlı bulduğunu belirtti.