02 Nisan 2019, 21:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan

İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından Miraç Kandili mesajı yayımladı.

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından Miraç Kandili mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "İslam Aleminin ve milletimizin Miraç gecesini tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi. Twitter, Miraç Kandili, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: DHA