Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili Mesajı

İSTANBUL DHA<br><br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>, resmi <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/twitter/' title='Twitter'>Twitter</a> hesabından <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mirac-kandili/' title='Miraç Kandili'>Miraç Kandili</a> mesajı yayımladı.<br><br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Erdoğan</a> yaptığı paylaşımda, 'İslam Aleminin ve milletimizin Miraç gecesini tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.' ifadelerine yer verdi.