Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Türk edebiyat ve düşünce tarihinin en önemli isimlerinden şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek
'i, ölümünün 36'ncı yılında, şairin "Canım İstanbul
" şiirini okuyarak andı.
Erdoğan, Twitter
hesabından "Mekanın cennet olsun Üstad" mesajıyla bir video paylaştı. 4 dakika 11 saniyelik videonun sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan
imzasıyla "Vefatının 36. yıl dönümünde Üstad Necip Fazıl
Kısakürek'i hasretle, muhabbetle, rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadeleri yer aldı.
Türkiye
, Necip Fazıl Kısakürek
, Güncel
Kaynak: AA