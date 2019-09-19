Haberler » Güncel » Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Neşet Ertaş" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Neşet Ertaş'ı rahmetle yad ettiğini bildirdi.

19.09.2019 09:00Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Neşet Ertaş'ı rahmetle yad ettiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının yedinci yılında Neşet Ertaş'ı rahmetle yad ettiğini bildirerek resmi Instagram ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"10 yıl önce bugün. 18 Eylül 2009'da Neşet Ertaş ile bir televizyon programında bir araya gelmiştik. Neşet Baba'nın eşsiz sohbeti ve sanatıyla unutulmaz bir buluşma olmuştu. Bu buluşmadan yaklaşık 3 yıl sonra, 2012'de aramızdan ayrılan Neşet Ertaş'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Neşet Ertaş, Instagram, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:37 Bilecik'te tren raydan çıktı 2 makinist öldü
09:37 Tekstil fabrikasına dönüştürülen cezaevi 150 kişiye ekmek kapısı oldu
09:36 Sinema
09:36 Kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
09:36 19 Eylül Gaziler Günü
09:36 Başkan Öner: "Eski Türkiye özlemi duyanlara asla müsaade etmeyeceğiz"
09:36 Çambaşı Oteli yükseliyor