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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN NEVRUZ MESAJI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Dünya Nevruz Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

21.03.2020 09:19 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:19
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN NEVRUZ MESAJI
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Dünya Nevruz Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı;

"Yeni başlangıçların, umudun, kardeşliğin, dayanışmanın sembolü Nevruz Günü'nü tebrik ediyorum. Kadim medeniyetimiz, barış, hoşgörü, sevgi ve kardeşlik gibi evrensel değerlerin hakim olduğu topraklarda yükselmiş, ecdadımızdan bizlere ayrımcılığa yer vermeyen, birlik ve beraberliğin esas olduğu yüce hasletler miras kalmıştır. Her zaman haktan, adaletten ve barıştan yana tutum alan aziz milletimiz, 2023 hedeflerine de kardeşlik ve dayanışma içinde yürüyecek, refah ve huzur içinde bir geleceğin inşasına katkıda bulunacaktır. Bugün Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanan, baharın müjdecisi Nevruz'un, sahip olduğumuz değerlerin, zenginliklerin hatırlanmasına, korunmasına ve yeni nesillere aktarılmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bolluğun ve bereketin bayramı Nevruz'un aziz milletimiz için güzellikler ve iyilikler getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."


Kaynak: DHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

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