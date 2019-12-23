Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyan vatandaşların 24 Aralık Noel yortularını kutladı.

23.12.2019 20:40 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyan vatandaşların 24 Aralık yortularını kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyan vatandaşların 24 Aralık Noel yortuları dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan masajında, "Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı Noel yortuları vesilesiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum. Köklü tarihimizden edindiğimiz birikim ve ilhamla, köken, ırk, mezhep, inanç ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz. Farklılıkları zenginlik olarak telakki ediyor; hoşgörü, saygı ve adaletin birlik ve beraberliğimizin temeli olduğu bilinciyle geleceğe yürüyor; barış içinde bir arada yaşayarak bu coğrafyada ortak bir gelecek inşa etme konusundaki kararlığımızı sürdürüyoruz. Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının dayanışma ve hoşgörü ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu tebrik ediyorum" dedi.
(İHA)

Noel, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:33   24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (1) - Haber
21:32   FETÖ'nün sözde "Burdur il sorumlusu"na 13 yıl 9 ay hapis cezası - Haber
21:31   KOCAELİ Kartepe'ye beklenen kar düşmedi, tatilciler hayal kırıklığına uğradı - Haber
21:28   Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 10 dakikada iki kaza: 3 yaralı - Haber
21:22   Karikatürist Hasan Kaçan "Zevk-i Tahattur"a konuk oldu - Haber
20:47   İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Haber
20:42   Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti - Haber
20:12   Son dakika: Türkiye, ABD ve Rusya ile peş peşe kritik Libya görüşmeleri yaptı - Haber
20:06   Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı - Haber
19:57   İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek - Haber
23.12.2019 21:34:10