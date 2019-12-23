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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Noel' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı Noel Yortuları vesilesiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum" dedi.

23.12.2019 20:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Noel' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı Yortuları vesilesiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların '24 Aralık Noel Yortuları' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı Noel Yortuları vesilesiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum. Köklü tarihimizden edindiğimiz birikim ve ilhamla, köken, ırk, mezhep, inanç ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz. Farklılıkları zenginlik olarak telakki ediyor; hoşgörü, saygı ve adaletin, birlik ve beraberliğimizin temeli olduğu bilinciyle geleceğe yürüyor; barış içinde bir arada yaşayarak, bu coğrafyada ortak bir gelecek inşa etme konusundaki kararlığımızı sürdürüyoruz. Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel Yortularının, dayanışma ve hoşgörü ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel Yortusunu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. 



Noel, Politika

Kaynak: DHA

Politika

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