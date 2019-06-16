Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Olağan Genel Kurulu'daönemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan, "Sanayi sicil belgesi sahipleri ve ihracatçı birlikleri üyelerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz." dedi. Erdoğan, "Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi ödemeyecekler." ifadelerini kullanarak, "Böylece döviz spekülasyonlarını önlemek için aldığımız tedbirlerin ihracatçılarımızı etkilemesinin de önüne geçiyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Biz her gün babalar günü her gün anneler günü diyerek babalarımıza annelerimize saygı duyduk sevdik ve sevmeye saymaya devam edeceğiz.

Türkiye İhracatçılar Meclisimizin 26. Genel Kurulumuzun ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. İhracatın şampiyonları olarak ödül alan alacak olan firmalarımızı ve iş insanlarımızı da tebrik ediyorum. 83 bin ihracatçımızı aynı çatı altında toplayan bu güzide kuruluşumuzu diplomasimizin de amiral gemisi olarak görüyorum.

5G vizyonu ile yürüttüğümüz çalışmalarda daima yanınızda oldum olmayı sürdüreceğim. Dün Tacikistanda'ydık, 30'u aşkın ülke bir aradaydık.Bunların içerisinde tüm cumhurbaşkanları ile tek tek görüşmeler yaptık ve ülkemizle ülkeleri arasındaki işbirliğimizi daha nasıl geliştiririz nasıl adımlar atarız bunları görüşerek karar altına aldık ve süreci de ilgili bakan arkadaşlarımla beraber başlatmış olduk.

İHRACATTAKİ YÜKSELİŞ OLUMLU FAKAT YETERSİZ

Küresel düzeyde Asya önemli bir yer oluşturuyor. Asya yüz ölçümü itibarıyla baktığınızda devasa bir kıta. Bu kıtada Çin'in çok farklı bir yeri var. Öbür tarafta Rusya'nın çok çok farklı bir konumu var, Hindistan aynı şekilde. Orada yaptığımız görüşmelerle geleceğe nasıl altyapı oluştururuz ihracat için akıncı rolü oynarız bunun adımlarını attık.

İhracatta ileriye doğru atılan her adımın on birlerce, yüz binlerce istihdam olarak ülkemize katkısını görüyoruz.

2018 ihracatını 168 milyar dolar olarak kapatmıştık. Bu yıl mayıs ayı itibarıyla ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor. İhracattaki yükseliş olumlu fakat yetersiz. 200 milyar doların üzerine çıkmamız gerekiyor.

Nisan ayı itibarıyla yıllık cari işlemler açığımız 8,6 milyar dolara kadar gerilemiştir. Hatta altın hariç baktığımızda bu rakam 2,6 milyar dolara kadar iniyor. Bu hesaptan altının yanından enerjiyi de çıkarınca neredeyse 36 milyar dolar cari fazlamız çıkıyor.

"2023'TE HEDEF 70 MİLYON TURİST"

Bu rakamlar Türkiye'nin hala cazibe merkezi olmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Bu yıl da 50 milyon turist sayısını yakalayacağımızı işaret eden çok güzel haberler alıyoruz. 2023'te 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliri hedefi hayal olmaktan çıkmıştır.

Dış finansman ihtiyacımızı azaltan tüm bu gelişmeler ihracatçılarımıza avantaj sağlıyor.

Türkiye'yi cari açık veren bir ülkeden cari fazla veren bir ülkeye taşımaya çok yaklaştık. Her ne kadar Avrupa son dönemde ülkemize yönelik spekülatif kur ataklarına sessiz durmuşsa da biz tutarlı tutumumuzu bozmayacağız. Mevcut pazarları genişleterek ihracatımızı artıracağız.

"ÜLKENİZE GÜVENİN"

Dışarıdaki ve onların taşeronluğunu yapan içerideki kimi kesimlerin eskiden beri milletimizin ve iş dünyamızın moralini bozmak için ellerinden geleni yaptıklarını biliyoruz. Buradan iş insanlarımıza sesleniyorum ülkenize güvenin, devletinize güvenin geleceğinize güvenin, elinizdeki tüm imkanları yatırıma, üretime, istihdama, ihracata yöneltin. Böylece hem kendiniz kazanın hem de evlatlarınızın hayallerinin inşasına katkıda bulunun.

SANAYİCİYE DÖVİZ MUAFİYETİ

Bugün imzaladığım Cumhurbaşkanlığı Kararıyla, sanayi sicil belgesi sahipleri ve ihracatçı birlikleri üyelerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz. Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi ödemeyecekler. Böylece döviz spekülasyonlarını önlemek için aldığımız tedbirlerin ihracatçılarımızı etkilemesinin de önüne geçiyoruz.

"HİÇBİR SURİYELİYE MAAŞ BAĞLAMADIK"

Biz hiçbir Suriyeliye maaş bağlamadık. Biz sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetim, öksüz, fakir, fukaraya valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız vasıtasıyla maaş veriyoruz.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ TÜRK GEMİLERİ

Birileri kaşını gözünü oynatırsa biz de bütün fırkateynlerimizle beraber, gerektiğinde uçaklarımızla, hemen o gemilerimizin yanında yerimizi alıyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli, avucunuzu yalarsınız.

Biz kendi çıkarımız için olup bitenleri seyretmeyi değil, ülkemiz ve milletimiz için mücadele yolunu seçtik. Fransa Cumhurbaşkanı Doğu Akdeniz'de aramalardan çekilmemizi istiyor, bir şirketin avukatlığını yapıyor gibi konuşuyor, biz Kıbrıs'ta garantörüz, kıyıdaşız.