Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan-Hindistan Kriziyle İlgili Konuştu:Yangına Körükle Gitmenin Faydası Yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon mitinginde halka hitap etti. Erdoğan, "Bu milletin paralarını Kandil'e gönderenlere biz müsaade etmeyiz" dedi. Pakistan- Hindistan krizine ilişkin, "Gerilimi tırmandırmanın, yangına körükle gitmenin kimseye faydası yoktur" diyen Erdoğan, tansiyonun düşürülmesi noktasında Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"GELİN BUNLARA OSMANLI TOKADINI VURUN"

CHP'ye, İYİ Parti'ye gönül verenlere sesleniyorum, bu ülkeyi bölmek isteyenlerle nasıl oluyor da omuz omuza oluyorsunuz? HDP'ye gönül verenlere de sesleniyorum, bu ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber olacak mısınız? Gelin 31 Mart'ta bunlara Osmanlı tokadını vurun.

Bu ülkenin parasını Kandil'e gönderenlere müsaade etmeyiz. Yanlışları devam ettikte bedelleri ödeteceğiz.

"ZİLLET İTTİFAKI İSİM KAVGASIYLA UĞRAŞIYOR"

Zillet ittifakı hala kendi içinde isim kavgası ile uğraşıyor. Bunlar daha seçim kuruluna nasıl müracaat edilir bunu bile bilmiyor.

Bölücü terör örgütünü arkasına alanlar, bayrağımızı kongrelerinde salona asmayanlardır.

"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"

Önceki gün uçak krizi sonrası Pakistan Başbakanı ile görüştüm. Türkiye'nin hem Pakistan hem de Hindistan ile samimi ilişkileri bulunuyor. Gerilimi tırmandırmanın, yangına körükle gitmenin kimseye faydası yoktur. Pakistanlı kardeşlerimizin dün rehin aldıkları Hindistanlı pilotu hüsnüniyet göstergesi olarak salıvermeleri takdire şayan bir adımdır. Temennimiz, Hindistanlı dostlarımızın da bu müspet adıma aynı şekilde mukabelede bulunmalarıdır. Tansiyonun düşürülmesi noktasında Türkiye üzerine düşeni yapacak.