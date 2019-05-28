Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pençe Operasyonu" mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik "Pençe Operasyon Planı"nda görev alan Mehmetçiklere başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik yürütülen "Pençe Operasyon Planı" dolayısıyla, Twitter
hesabından açıklama yaptı.
Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK
'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.
Hakurk
, Irak
, Güncel
Kaynak: AA