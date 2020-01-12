Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik Libya hamleleri! Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya 'daki iç savaşın sona ermesi için yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Akşam saatlerinde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabul eden Erdoğan, bu kez Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü.

Görüşmede Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

FEYYAZ SERRAC'I DOLMABAHÇE'DE KABUL ETTİ

Ankara'nın desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Feyyaz Sarrac bugün İstanbul'u ziyaret etti. Cumharbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serrac'ı Dolmabahçe'de kabul etti. Görüşme yaklaşık 2.5 saat sürdü.

ERDOĞAN, PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüŞtü. Liderler, Libya'daki durumu ele aldı ve Libya krizinin çözümüne katkıda bulunmaya yönelik ortak isteklerini yineledi.

ATEŞKESİ İHLAL ETTİLER

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, ülkenin doğusundaki darbeci Halife Hafter'e bağlı güçlerin gece yürürlüğe giren ateşkesi defalarca ihlal ettiğini açıkladı. UMH Sözcüsü Muhammed Kanunu, Hafter milislerinin vatandaşların evlerine baskın düzenlediğini ve mülklerini yağmaladığını ifade etti.

LİBYA'DA SON DURUM

Libya'da Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011'de başlayan iç savaş hala sürüyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) siyasi çözüm çabaları da bugüne kadar başarıya ulaşmış değil.

İki farklı hükümet tarafından yönetilen ve coğrafi olarak da üçe bölünmüş durumda. Libya'nın Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti; doğu kesimlerini ise Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı gruplar kontrol ediyor. Libya'nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü de yerel aşiretlerin elinde.