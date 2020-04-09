Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Polis Haftası' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a gönderiği mesajla, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

09.04.2020 19:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Polis Haftası' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a gönderiği mesajla, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan, barış, refah ve huzurun güvencesi Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik ettiği mesajında, "Kurulduğu günden bu yana hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı ilke edinen Polis Teşkilatımız, ülkemizin her köşesinde gece-gündüz fedakarca görev yaparak, milletimiz için her zaman huzur, güven ve şefkat kapısı olmuştur. Terörle ve örgütlü suçlarla mücadele başta olmak üzere, üstlendiği tüm görevlerde bizleri gururlandıran, büyük fedakarlık, cesaret ve kahramanlıkla hizmet veren Emniyet Teşkilatımız, 175 yıllık bilgi ve tecrübesiyle hizmet kalitesini her geçen gün artırmaktadır. Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan Türk Polis Teşkilatı'nın bundan sonra da halkımızın güven ve sevgisinden güç alarak, yüksek vazife şuuruyla çalışmalarını sürdüreceğine inanıyor; Polis Teşkilatımızı ileriye taşıyacak her adımın destekçisi olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevleri başında şehit olan polislere Allah'tan rahmet, gazilere de şükran dileklerini ilettiği mesajında, tüm emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar dileyerek, selamını iletti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Aktaş, Polis, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
’İlk kez açıklıyorum’ diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi Haberler
"İlk kez açıklıyorum" diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı Haberler
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Haberler ›› Politika ››Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Polis Haftası' mesajı - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

21:26: - İstanbul'da kaçak işletilen kahvehanelere polis baskını - Haberler 21:22: Gümüşhane'de evlenen yabancı çiftten ahde vefa örneği...Maske ve dezenfekte malzemeleri için 7 bin... - Haberler 21:21: Kıbrıs gazisinden anlamlı bağış - Haberler 21:14: Ateş ve öksürük şikayetiyle gittiği hastaneden 2 ay sonra sapasağlam çıktı - Haberler 21:13: Fedakar öğretmenlerden alkışlanacak hareket - Haberler 19:35: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi - Haberler 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı