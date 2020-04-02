CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PROF. DR. TAŞCIOĞLU'NUN EŞİNE TAZİYE TELEFONU

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Prof Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun eşi Didem Taşcıoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Prof Dr. Cemil Taşcıoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Prof Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun vefatı dolayısıyla ayrıca taziye mesajı yayınladı. Taziye mesajında ise şunları ifadeler yer verildi:

"Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun vefatı dolayısıyla derin bir üzüntü içindeyiz.

Hastalarına şifa dağıtırken yakalandığı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Kıymetli Hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz. Bugüne kadar binlerce hastanın şifa bulmasında, binlerce öğrencinin yetişmesinde büyük emeği olan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu müşfik bir hekim, fedakar bir hoca, iyi bir insan olarak hatırlayacağız.

Cemil Taşcıoğlu Beyefendiye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, başta ailesi olmak üzere sevenlerine, öğrencilerine, sağlık camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: DHA