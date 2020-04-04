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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Prof. Dr. Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşcıoğlu'na mesaj Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşcıoğlu'nun teşekkür mesajını yanıtladı.

04.04.2020 01:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 01:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Prof. Dr. Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşcıoğlu'na mesaj Açıklaması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşcıoğlu'nun teşekkür mesajını yanıtladı.
Onur Taşcıoğlu, Twitter 'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek, "Babam Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'na hak ettiği değeri verdiğiniz, adını sonsuza kadar yaşattığınız, üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttığınız, bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim." mesajını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Taşcıoğlu'nun mesajını yanıtlayarak, "Sevgili Onur; Kıymetli babanız Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu hocamız bugün gurur duyduğumuz, inşallah gelecekte de gurur duyacağımız tüm hekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca, Twitter, Türkiye, Güncel
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