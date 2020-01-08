Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e 'Türkiye-Libya mutabakatı' kitabı - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Türkiye-Libya mutabakatı" kitabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Doğu Akdeniz Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye-Libya Mutabakatı" kitabını takdim etti.

08.01.2020 15:27 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:32Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Doğu Akdeniz Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye- Mutabakatı" kitabını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış töreni için İstanbul'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Doğu Akdeniz Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye-Libya Mutabakatı" kitabını takdim etti. İngilizce ve Türkçe hazırlanan kitap, "Doğu Akdeniz'in Jeopolitik Önemi", "Doğu Akdeniz'in Hidrokarbon Potansiyeli", "Türkiye'nin Doğu Akdeniz Konusundaki Pozisyonu", "Doğu Akdeniz'e İlişkin AB, GKRY ve Yunanistan'ın Tutumu" ve "Türkiye-Libya Mutabakatı" bölümlerinden oluşuyor. Kitapta Doğu Akdeniz'in tarih boyunca ve günümüzde nasıl bir stratejik öneme sahip olduğu ortaya konuluyor. Bununla birlikte Doğu Akdeniz'in hidrokarbon potansiyeli, farklı raporlardan elde edilen verilerle ve görsellerle detaylı bir şekilde ele alınıyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusundaki haklı pozisyonunun uluslararası hukuk ve uluslararası anlaşmalar temelinde detaylı bir şekilde ele alındığı kitapta, Türkiye ve KKTC'nin sahip olduğu hakların ve meşruiyetinin altı özellikle çiziliyor.

AB, GKRY ve Yunanistan'ın haksız hamlelerinin de incelendiği kitapta, söz konusu çıkışların Türkiye bağlamında ne ifade ettiği ve uluslararası anlaşmalar kapsamında nasıl bir karşılığı olduğu da anlatılıyor. Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakatı siyasi, hukuki ve ekonomik olarak birçok açıdan inceleyen kitap, tüm sürecin ve mutabakatın potansiyel sonucunun detaylı bir sunumunu ortaya koyuyor. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Türkiye, Libya, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

17:04  Son dakika: ABD basınından gündem yaratacak iddia: İran, ABD askerlerini bilerek ıskaladı - Haberler
17:00  Uyuşturucu maddeyi çatı katına zulaladılar - Haberler
16:59  Valilikten kar tatili açıklaması - Haberler
16:57  Kanada'da silahlı saldırı - Haberler
16:53  AK Parti İl Başkanı Karataş Açıklaması - Haberler
16:31  Ceren'in katiline oy birliği ile verilen 'akıl sağlığı' raporunun detayları ortaya çıktı - Haberler
16:23  Arabasına kar topu atan çocuklara 5 el ateş etti - Haberler
16:05  Oturdukları evin camından dereye düşen genç kadın yaşamını yitirdi - Haberler
15:57  Son dakika: İstanbul'da bir AVM'de çatı çöktü! 3 yaralı - Haberler
8.01.2020 17:07:45