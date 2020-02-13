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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan radyo camiasına tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evde, iş yerinde, trafikte, yolda ve vatanımızın en ücra köşelerinde her gün milyonlara ulaşan radyo camiamızın 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyor, tüm radyo emekçilerimize çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

13.02.2020 21:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:00Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan radyo camiasına tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evde, iş yerinde, trafikte, yolda ve vatanımızın en ücra köşelerinde her gün milyonlara ulaşan radyo camiamızın 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyor, tüm radyo emekçilerimize çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile radyo camiasının 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Evde, iş yerinde, trafikte, yolda ve vatanımızın en ücra köşelerinde her gün milyonlara ulaşan radyo camiamızın 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyor, tüm radyo emekçilerimize çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Radyo Günü, Twitter, Güncel

Kaynak: İHA

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