Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rektör Ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlhan Yaşar
Hacısalihoğlu atandı. Söz
konusu atama 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
Rektör,Recep Tayyip Erdoğan