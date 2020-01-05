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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye: Öfkenizin farkındayım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi taziye mesajı vermek için aradı. Erdoğan telefon görüşmesinde, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor. İran halkı, sizin ve Hamaney'in öfkesinin farkındayım" ifadelerini kullandı.

05.01.2020 09:43 | Son Güncelleme: 05.01.2020 09:47

Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan, İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani'yi arayıp taziye mesajlarını iletti. Konuşmanın içeriğini İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı paylaştı.

"ÖFKENİZİN FARKINDAYIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor. İran halkı, sizin ve Hamaney'in öfkesinin farkındayım" ifadelerini kullandı.

İRAN'IN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ PAYLAŞTI

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından görüşmeye dair bilgi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleymani'nin cenaze törenini izlediğinin belirtildiği paylaşımda, Erdoğan'ın, "Bu görüntüler, Irak halkının General Süleymani'ye sevgisinin tezahürüydü" ifadelerini kullandığı bilgisi verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye: Öfkenizin farkındayım

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