Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye: Öfkenizin farkındayım

Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani'yi arayıp taziye mesajlarını iletti. Konuşmanın içeriğini İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı paylaştı.

"ÖFKENİZİN FARKINDAYIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor. İran halkı, sizin ve Hamaney'in öfkesinin farkındayım" ifadelerini kullandı.

İRAN'IN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ PAYLAŞTI

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından görüşmeye dair bilgi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleymani'nin cenaze törenini izlediğinin belirtildiği paylaşımda, Erdoğan'ın, "Bu görüntüler, Irak halkının General Süleymani'ye sevgisinin tezahürüydü" ifadelerini kullandığı bilgisi verildi.