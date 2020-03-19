Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık personellerine teşekkür etti.
19.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık personellerine teşekkür etti.
"SÜRECİ GÜÇLENEREK ATLATACAĞIZ"
Erdoğan, paylaşımında, "Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakarlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan iletisine ayrıca Çankaya Köşkü'nde dün düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası yaptığı konuşmanın bir bölümünün yer aldığı videoyu da ekledi.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLEN KİŞİ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte koronavirüsten hayatını kaybeden vaka sayısının 3'e yükseldiğini açıklamıştı.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
Etiketler : Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Güncel