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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadelede görev alan sağlık personellerine teşekkür etti.

19.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadelede görev alan sağlık personellerine teşekkür etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi

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