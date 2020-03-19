Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadelede görev alan sağlık personellerine teşekkür etti.
19.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadelede görev alan sağlık personellerine teşekkür etti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi