17.06.2019 13:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluş yıldönümünde bir tebrik mesajı yayınladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluş yıldönümünde bir tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan'ın Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'e gönderdiği tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:
"Denizlerde güvenliğimizin sağlanması, ulusal çıkarlarımızın, çevrenin ve doğal kaynakların korunması görevlerini başarıyla yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Sahil Güvenlik Komutanlığımız, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde sahil ve karasularımızın emniyetinin sağlanmasında ve ulusal çıkarlarımızın korunmasında en büyük güvencemizdir. Teknolojiye uyumu, harekat kabiliyeti ve donanımlı personeliyle milletimizi gururlandıran, üstlendiği tüm vazife ve sorumlulukları her zaman başarıyla yerine getireceğine inandığım Sahil Güvenlik Komutanlığımızın kuruluş yıl dönümünde, tüm mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."


- İstanbul
Kaynak: DHA
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