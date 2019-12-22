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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Sarıkamış şehitleri" için paylaşım

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehadetlerinin yıl dönümünde Sarıkamış şehitlerini rahmetle ve minnetle yad ettiğini bildirdi.

22.12.2019 23:30 | Son Güncelleme: 22.12.2019 23:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehadetlerinin yıl dönümünde şehitlerini rahmetle ve minnetle yad ettiğini bildirdi.
Erdoğan, 'daki hesabında, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerlerin fotoğrafıyla birlikte, Mehmet Akif Ersoy'un, "Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde/ Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler/ Hakk'ın bu veli kulları taş türbeye girmez/ Gufrana bürünmüş, yalınız Fatiha bekler." dizelerini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Sarıkamış şehitlerini rahmetle ve minnetle yad ettiğini kaydetti.

Sarıkamış, Twitter, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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