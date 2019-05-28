Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogˆan, Sayıştay'ın 157'nci kuruluş yıl dönümünde, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'a kutlama mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında 'kamu yo¨netiminin mes¸ruiyetini sagˆlayan s¸effaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin yerine getirilmesinde o¨nemli rol oynayan, kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılmasının gu¨vencesi Sayıs¸tay'ın kurulus¸ yıl do¨nu¨mu¨nu¨ kutladığını söyledi. Erdoğan mesajının devamında şu ifadeleri kullandı: "Devletimizin en ko¨klu¨ kurulus¸larından biri olan Sayıs¸tay, kamuda mali hareketlerin hukuka uygunlugˆunu denetlemek suretiyle demokrasimizin is¸leyis¸ine, vatandas¸larımızın hak ve menfaatlerinin korunmasına, u¨lkemizin huzur ve istikrarına bu¨yu¨k katkı sagˆlamaktadır. Anayasal bir yu¨ksek denetim kurumu olan Sayıs¸tay'ın, 157 yıllık birikimiyle u¨stlendigˆi sorumlulukları aynı kararlılık ve yu¨ksek vazife anlayıs¸ıyla o¨nu¨mu¨zdeki do¨nemde de yerine getirecegˆine, yetis¸mis¸ kadroları ve disiplinli c¸alıs¸ma du¨zeniyle devletimizin temel tas¸larından biri olarak u¨lkemizdeki tu¨m kurumlara o¨rnek olmayı su¨rdu¨recegˆine inanıyorum. Sayıs¸tay Bas¸kanlıgˆımızın 157'nci kurulus¸ yıl do¨nu¨mu¨nu¨ bir kez daha kutluyor, s¸ahsınızda kurumun u¨yelerini ve tu¨m mensuplarını tebrik ediyor, sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum."

ANKARA,

Kaynak: DHA