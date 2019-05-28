28.05.2019 15:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogˆan, Sayıştay'ın 157'nci kuruluş yıl dönümünde, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'a kutlama mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogˆan, Sayıştay'ın 157'nci kuruluş yıl dönümünde, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'a kutlama mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında 'kamu yo¨netiminin mes¸ruiyetini sagˆlayan s¸effaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin yerine getirilmesinde o¨nemli rol oynayan, kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılmasının gu¨vencesi Sayıs¸tay'ın kurulus¸ yıl do¨nu¨mu¨nu¨ kutladığını söyledi. Erdoğan mesajının devamında şu ifadeleri kullandı: "Devletimizin en ko¨klu¨ kurulus¸larından biri olan Sayıs¸tay, kamuda mali hareketlerin hukuka uygunlugˆunu denetlemek suretiyle demokrasimizin is¸leyis¸ine, vatandas¸larımızın hak ve menfaatlerinin korunmasına, u¨lkemizin huzur ve istikrarına bu¨yu¨k katkı sagˆlamaktadır. Anayasal bir yu¨ksek denetim kurumu olan Sayıs¸tay'ın, 157 yıllık birikimiyle u¨stlendigˆi sorumlulukları aynı kararlılık ve yu¨ksek vazife anlayıs¸ıyla o¨nu¨mu¨zdeki do¨nemde de yerine getirecegˆine, yetis¸mis¸ kadroları ve disiplinli c¸alıs¸ma du¨zeniyle devletimizin temel tas¸larından biri olarak u¨lkemizdeki tu¨m kurumlara o¨rnek olmayı su¨rdu¨recegˆine inanıyorum. Sayıs¸tay Bas¸kanlıgˆımızın 157'nci kurulus¸ yıl do¨nu¨mu¨nu¨ bir kez daha kutluyor, s¸ahsınızda kurumun u¨yelerini ve tu¨m mensuplarını tebrik ediyor, sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum."
ANKARA,


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Kaynak: DHA