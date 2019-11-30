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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Davut Armağan Keskin, Şevket Tekin, Bünyamin Duymaz, Furkan Yılmaz ve Bünyamin Çabuk'un ailelerine başsağlığı diledi.

30.11.2019 21:18 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:18Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Davut Armağan , Şevket Tekin, Bünyamin Duymaz, Furkan Yılmaz ve Bünyamin Çabuk'un ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, terör örgütü PKK/YPG tarafından Akçakale'de bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu şehit düşen Davut Armağan Keskin, Şevket Tekin ile Hakkari ve Kuzey Irak'ta yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Bünyamin Duymaz, Furkan Yılmaz ve Bünyamin Çabuk'un ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

Furkan Yılmaz, Keskin, Güncel

Kaynak: AA

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