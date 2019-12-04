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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

04.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:16Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Barış Pınarı ve Pençe-3 Harekat bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırılarda şehit olan Uzman Onbaşı Harun Çınar ile Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Van ve Hakkari'de silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir ile Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen'in ailelerine de gönderdiği mesajında başsağlığı dileğinde bulundu.

Türkiye, Piyade, Güncel

Kaynak: AA

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