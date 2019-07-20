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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE TELEFON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un eşi Yasemin Akkuş'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.

20.07.2019 19:56 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un eşi Yasemin Akkuş'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Başsağlığı dileyen Erdoğan'ın görüşmede, şehit Binbaşı Akkuş'un kanının yerde kalmayacağını ve teröristlere en ağır şekilde karşılık verileceğini söylediği belirtildi. Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un, 30 Ağustos 2019 itibarıyla yarbaylığa terfi edeceği öğrenildi.

ERDOĞAN AYAZ VE  NUPELDA KARDEŞLERİN BABASINI DA ARADI
Erdoğan'ın, Tunceli'de terör örgütü PKK'nın araziye tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda kardeşlerin babası Ekber Güloğlu'nu da telefonla arayarak taziyelerini ilettiği kaydedildi.


Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Akkuş, Güncel

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