Menü
Haberler ›› Politika ››Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekatında şehit düşen Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın ailesi ile telefonda görüştü.

08.03.2020 14:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekatında şehit düşen Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın ailesi ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekatında rejim güçlerinin saldırısı sonrası ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın ailesi ile telefonda görüştü. Baba Suat Akman ve anne Gülseren Akman'a taziye dileklerini ileten Erdoğan, "Öncelikle şehidimizin inanıyorum ki sizleri ağırlamak için hazırlığı var. Rabbim cennetiyle cemaliyle inşallah anne, baba, bütün aileyi cennetinde buluştursun. Biliyorsunuz peygamberimiz şehitliği özlemişti ve şehitlerimiz peygamberimize komşu. Böyle bir makama erişti. Rabbim yar yardımcımız olsun. Rabbim bizleri de bu mertebe ile mükafatlandırsın inşallah" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Denizli ziyaretinde Akman ailesine de bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu

Kaynak: İHA

Etiketler : Cumhurbaşkanı, Politika
Paylaş

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Haberler
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Son Dakika: İtalya'da, Piyemonte bölgesi başkanı da koronavirüse yakalandı Haberler
Son Dakika: İtalya'da, Piyemonte bölgesi başkanı da koronavirüse yakalandı
Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti Haberler
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha vefat etmesiyle ölü sayısı 194'e çıktı Haberler
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha vefat etmesiyle ölü sayısı 194'e çıktı
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haberler
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Haberler
"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı