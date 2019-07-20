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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Binbaşı Akkuş'un eşine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un eşi Yasemin Akkuş'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.

20.07.2019 20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un eşi Yasemin Akkuş'u telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un eşi Yasemin Akkuş'u telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, şehit Binbaşı Zafer Akkuş'a Allah'tan rahmet, tüm aile üyelerine baş sağlığı dileklerini ilettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, şehidin kanının yerde kalmayacağını ve teröristlere en ağır şekilde karşılık verileceğini de vurguladığı öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Akkuş, Güncel

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